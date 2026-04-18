روته: لا أرى أن الولايات المتحدة ستغادر الناتو

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أن التكهنات بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف الدفاعي بعيدة عن الواقع.

وقال روته في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "لا أرى أن الولايات المتحدة ستغادر الناتو"، مؤكدا أن الحماية النووية التي توفرها الولايات المتحدة لأوروبا ليست محل شك، وأضاف: "المظلة النووية للأمريكيين هي الضامن النهائي للأمن هنا في أوروبا. وأنا مقتنع بأنها ستظل كذلك".

وخلال الأسابيع الماضية، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الحلف. وانتقد ترامب ما يراه نقصا في دعم شركاء الناتو للحرب ضد إيران. ويتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على أي انسحاب من الناتو بأغلبية الثلثين، وهو ما يعد غير مرجح للغاية.

وكان روته قد التقى الشهر الجاري مع ترامب في البيت الأبيض، وقال إن ترامب أبدى "خيبة أمل واضحة" إزاء التحالف عبر الأطلسي وعدة دول شريكة. وشملت نقاط الخلاف مع دول الناتو استخدام القواعد العسكرية وكذلك مهمة لفتح مضيق هرمز. ووجه ترامب انتقادات متكررة بشكل خاص إلى إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأبدى روته تفهما لغضب الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن ترامب يشعر بخيبة أمل واضحة من بعض أعضاء الناتو، وقال: "وأنا أتفهم إحباطه". وفيما يتعلق بتحسين دفاع أوروبا دعا روته إلى تعزيز صناعة الدفاع، وقال: "هذا أمر حاسم للحفاظ على ردعنا ودفاعنا".