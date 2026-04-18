وزير الموارد البشرية السوداني: الحرب رفعت أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة

قال معتصم أحمد صالح آدم وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني إن الحرب التي اندلعت قبل ثلاث سنوات أثرت بصورة كبيرة على الواقع المعيشي والحياتي للمواطن السوداني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الحرب تسببت في أضرار واسعة بمختلف قطاعات الحياة، وعلى رأسها البنية التحتية والخدمات الصحية.

وأوضح أن تقديرات الوزارة تشير إلى وجود ما بين 8.5 مليون نازح داخلي، إلى جانب أكثر من 4.5 مليون مواطن غادروا البلاد هرباً من ويلات الحرب.

وأشار إلى أن الحرب ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى المواطن البسيط الذي فقد مصادر دخله وسبل كسب العيش، مشيراً إلى أن ملايين السودانيين باتوا يواجهون صعوبات يومية في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق التماس تُعد بالغة الصعوبة، حيث يعيش المواطنون أوضاعاً وصفها بالمزرية، في ظل نقص حاد بالغذاء والدواء وتراجع الخدمات الأساسية، فضلاً عن صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتاً إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في سد الفجوة الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشرائح الأكثر هشاشة، مع السعي لوضع برامج تعافٍ اقتصادي تدريجي.