رئيس النواب: الدولة لاتستهدف تصفية شركات القطاع العام

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو بيعها كما يردد البعض، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذى يعدل قانون شركات قطاع الأعمال العام يستهدف الإصلاح وليس التصفية، وشدد على أن مجلس النواب لا يقبل أى مساس بحقوق العمال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ورفض "عبد العال"، وصف بعض النواب لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام، قائلا: "كلمة الوزير جاى لتصفية الشركات لا مكان لها فى المضبطة، تحذف"، وأتبع: "لا تصفية للشركات، على فكرة أسهل حاجة التصفيةن العبء الأكبر على اللى جاى يتحمل إصلاح هذا القطاع".

وتابع : "كلمات لا داعى لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفى القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائما عن العمال، فهم الظهير الحالى للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ عليها"، مضيفا "وزير قطاع الأعمال كان فى وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات".

وأشار "عبد العال"، إلى أن رئيس الجمهورية يولى ملف إصلاح القطاع العام اهتماما كبيرا، وتحدث عن شركات الحديد والصلب، وعن تطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر، واستكمل: "يجب معرفة مفهوم العمال، فكلنا عمال، ونحن موجودين هنا لحماية العمال والفقراء، وأعتقد إحنا فى كل جلسة، بنتكلم عن الفلاح والعامل، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، احنا أكثر الناس دفاعا عنهم".