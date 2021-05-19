 القبض على شقيقين لاتهامهما بسرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالسلام - بوابة الشروق
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القبض على شقيقين لاتهامهما بسرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالسلام

محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:31 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة شقيقين؛ لاتهامهما بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة بالسلام، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثان بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبتفريغ الكاميرات وإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة من "م .ح"، 36 سنة، عاطل ومسجل خطر، وشقيقه "ح.ح"، 34 سنة عاطل ومسجل خطر.

وجرى ضبطهما وبحوزتهما أجهزة كمبيوتر وطابعة تخص المدرسة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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