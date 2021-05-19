السعودية: اللقاح شرط لدخول الأنشطة والمنشآت والمناسبات اعتبارا من أول أغسطس

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، اشتراط التحصين ابتداء من مطلع أغسطس المقبل لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني.



وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداء من أول أغسطس، لدخول كافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة.



كما قررت السلطات السعودية "عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.



كما قررت "استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.



وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.



وأوضح المصدر السعودي" أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي".



وبدأ أمس الإثنين آلاف السعوديين السفر الى خارج المملكة بعد حوالي 16 شهرا من تعليق السفر بسبب جائحة كورونا.