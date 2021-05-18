المئات يحتشدون أمام السفارة الأمريكية بجاكرتا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي

احتشد مئات المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا"؛ للمطالبة بوقف الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.) الأمريكية، أن المتظاهرين حملوا الأعلام الإندونيسية والفلسطينية، ورفعوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، فيما انتشر أكثر من ألف شرطي حول مقر السفارة للحيلولة دون وقوع أعمال شغب.

من ناحية أخرى، انطلقت مسيرة نظمها اتحاد نقابات العمال، إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في جاكرتا، وردد المشاركون فيها عبارات مثل "انقذوا الفلسطينيين)"، كما نظم عمال النقابات احتجاجات مماثلة في مدن إندونيسية أخرى، بما في ذلك سورابايا وباندونج ويوجياكارتا وماكاسار ورياو.

وحثت السلطات المشاركين في الاحتجاجات على الحفاظ على مسافة أمنة خلال المظاهرات لمنع انتشار فيروس كورونا.