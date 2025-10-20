رئيس لافيينا: هبوط الإسماعيلي يعني فقدان الدوري 80% من هويته

أكد محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، ضرورة تكاتف جميع الأطراف لإنقاذ نادي الإسماعيلي من أزمته الحالية، مشيرًا إلى أن تبرعه للنادي كان «خطوة رمزية» للتعبير عن دعمه المعنوي.

وقال الأسيوطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:«الإسماعيلي أكبر من إننا نتبرع له.. مبلغ الـ100 ألف جنيه هو تبرع رمزي أكثر من كونه ماديًا، لأن النادي يحتاج إلى ملايين الجنيهات لحل أزماته».

وأضاف:«الدوري المصري إذا فقد النادي الإسماعيلي، سيفقد 80% من هويته الكروية.. يجب أن نحافظ على هوية الدوري المصري وتاريخه».

واختتم رئيس نادي لافيينا تصريحاته قائلًا:«الإسماعيلي يتميز بمكانة خاصة بين الأندية الجماهيرية مثل المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، لأنه أول نادٍ مصري يُتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بمسماه القديم عام 1969».