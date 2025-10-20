 الشباب والرياضة: مجلس الإسماعيلي ارتكب مخالفات جسيمة  - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 11:58 م القاهرة
الشباب والرياضة: مجلس الإسماعيلي ارتكب مخالفات جسيمة 

الشروق
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:39 م

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن لجنة الفحص في الإسماعيلي، والتي تواجدت في شهر يوليو الماضي، اكتشفت وجود مخالفات جسيمة.

وقال الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" هناك لجنة فحص في الإسماعيلي اكتشفت وجود مخالفات جسيمة جدًا جدًا، ومن ضمن الأمور التي تؤثر على عمل مجلس الإدارة".

وتابع:" لا يمكن أن تقوم الوزارة بإحالة أي مجلس للنيابة العامة، بدون دليل أو مستندات وفي حالة حدوث ذلك تتعرض اللجنة للمحاسبة القانونية".

وشدد:" في حالة عدم إثبات التهم في مجلس الإسماعيلي سيعود، واللجنة التي ستدير النادي ستستمر لحين الفصل في تحقيقات النيابة العامة، أو حتى انقضاء مدة المجلس الحالي في 2027".

وأتم الشاذلي تصريحاته قائلا:" وزارة الشباب والرياضة تحاول أن تقدم كل الدعم للاتحادات في جميع الألعاب، والدكتور أشرف صبحي، تواصل مع عمر عصر، وهنأه بالبطولة ولكن الواقعة في محل تحقيق على 3 مستويات من الوزارة واللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة".


