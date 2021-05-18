التصريح بدفن جثة عامل زراعي انتحر بـ السم في بني مزار بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز بني مزار في المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثة عامل زراعي بمركز بني مزار، عثر عليها أهالي قرية أبوالعباس داخل إحدى الزراعات، وتبيّن أنه انتحر بتناوله سمًا للتخلص من حياته.

كان اللواء محمود خليل، مدير إمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة لشخص داخل إحدى الزراعات بقرية أبو العباس.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن الجثة لشخص يُدعى "علي ج."، 27 عامًا، عامل زراعات، مقيم بقرية أبو العباس محل الواقعة، وتغيب عن منزله منذ 3 أسابيع، ويُعاني من أزمة نفسية؛ لرفض أهله سفره للعمل بالخارج، وتناول المتوفي سمًا عن طريق مشروب عصير للتخلص من حياته أثناء تواجده داخل زراعات القمح.

وأكدت التحريات التي أجريت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا وتحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، عدم وجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، وعرضها على الطب الشرعي لإصدار التقرير الطبي الخاص بالجثة، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.