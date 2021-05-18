الجيش اللبناني يعثر على 6 منصات إطلاق صواريخ جنوب البلاد

عثرت دورية للجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، على ست منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة مجهزة بصاروخ في خراج بلدة الهبارية جنوبي لبنان.



وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، اليوم، إن "عدة قرى في منطقتي الهبارية وكفرشوبا، تعرضت أمس الاثنين لقصف مدفعي مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، وقد أُحصي سقوط 10 قذائف متفجرة وسبع قذائف مضيئة".



وأضافت أن دورية من الجيش عثرت اليوم على ست منصات إطلاق صواريخ فارغة ومنصة سابعة مجهزة بصاروخ تم تفجيره في خراج بلدة الهبارية.



وكان مجهولون أطلقوا عدة صواريخ من جنوب لبنان ليلة أمس، وردت إسرائيل بقصف مرتفعات كفرشوبا، جنوبي لبنان.



واتصل رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اللواء ستيفانو ديل كول، بالأطراف المعنية وحثها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



يذكر أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل يأتي بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.