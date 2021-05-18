الإندبندنت: منع واشنطن بيان أممي ينتقد إسرائيل كان مفاجئا لبعض حلفاؤها

قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إن منع الولايات المتحدة الأمريكية لبيان من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ينتقد تصرفات إسرائيل في غزة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين، كان مفاجئا لبعض حلفاء واشنطن.

وقالت الصحيفة إنه في حين أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في وقف الانتقادات الموجهة لإسرائيل في البيانات الرسمية للأمم المتحدة ، وحتى استخدام حق النقض (الفيتو) بانتظام لمصلحة إسرائيل ، كان هناك أمل في أن توقع الولايات المتحدة على بيان يدعو لوقف إطلاق النار وسقوط المزيد من الضحايا.

لكن للمرة الثالثة خلال أسبوع ، قالت الولايات المتحدة إنها لن توافق على صياغة هذا البيان، وهو القرار الذي فاجأ بعض حلفائها.

ورفضت إدارة بايدن للمرة الثالثة مسودة بيان كان من شأنه أن يدعو إلى وقف التصعيد في غزة وأعربت عن قلقها إزاء الخسائر في أرواح المدنيين ، والمصابين في أكثر من أسبوع .

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وأعرب عن "دعمه" لوقف إطلاق النار.

وأفاد وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، في مؤتمر صحفي أن واشنطن كانت تعمل وراء الكواليس لوقف التصعيد في غزة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن بايدن يواجه ضغطًا من بعض الديمقراطيين لإبداء موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل.