صندوق تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من المناطق غير الأمنة خلال شهرين

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم نقل سكان منطقة «بطن البقرة» إلى حي الأسمرات تمهيدًا لإزالته، مشيرًا إلى انتقال ما يقرب من 1600 أسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن سيتم الانتقال إلى عزبة أبو قرن والتي تضم 4400 أسرة، موضحًا أن تكلفة تطوير المناطق غير الأمنة تصل إلى 39 مليار جنيه، تم صرف 32 مليار جنيه منهم.

وذكر أن تكلفة تطوير المناطق غير الأمنةفي القاهرة تصل إلى 16 مليار جنيه، مضيفًا أن المشروع يقوم بمشروعين في محافظة دمياط حاليًا والتي سيزورها رئيس الوزراء غدًا، فضلًا عن مشروعات بحلايب وشلاتين وأخرى في محافظة البحر الأحمر.

وأوضح أنه سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الأمنة خلال الشهرين المقبلين، وسيتم الانتهاء من تطوير عواصم المحافظات خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدًا أن الصندوق هدفه تطوير أسلوب حياة المواطن بالكامل.



