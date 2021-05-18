إغلاق ميدان كاتدرائية نوتردام بفرنسا بسبب مستوى الرصاص المرتفع

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قالت الشرطة المحلية والهيئة الصحية بمنطقة العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إغلاق ميدان كاتدرائية نوتردام مؤقتا بسبب المستويات المرتفعة من غبار الرصاص.

وكان التلوث بالرصاص مصدر قلق منذ اندلاع حريق في الكاتدرائية الشهير منذ عامين.

وتراقب السلطات الصحية مستويات جسيمات الرصاص في الموقع. وعادة ما يكون الميدان أمام الكاتدرائية مفتوحا في الوقت الذي تخضع فيه الكاتدرائية لأعمال إعادة بناء مكثفة.

وتجرى حاليا جولة جديدة من التنظيف.

وقالت السلطات في بيان "بمجرد أن تنتهى أعمال التنظيف، وتعود جميع المستويات المسجلة لمستوى منخفض بصورة كافية، سوف يتم إعادة فتح الميدان أمام المواطنين".

ويشار إلى أن التسمم بالرصاص يسبب عواقب صحية خطيرة على النظام العصبي المركزي ويمكن أن يؤدي للإجهاض أو الولادة المبكرة أو تضرر الكلى.