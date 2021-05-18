قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن عدد العاملين بالقطاع السياحي في شرم الشيخ من الحاصلين على لقاح كورونا يصل إلى نحو 45 ألف عامل.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا لازالت مستمرة حتى الآن، ذاكرًا أنه بعد الانتهاء من تطعيم العاملين في جنوب سيناء والبحر الأحمر، سيتم تطعيم القطاع السياحي في الأقصر وأسوان ثم باقي المناطق السياحية.

وأشار إلى تدشين حملات توعية داخل الفنادق لأهمية الحصول على لقاح كورونا للحفاظ على صحة السائحين وباقي العاملين، متوقعًا تطعيم 95% من القطاع السياحي.

وذكر أن من لا يرغب في الحصول على اللقاح سيضطر منعه من العمل في الأماكن التي تشهد تواصل مباشر مع السائحين، مضيفًا أنه سيتم وضع شارات لدى العاملين تفيد بأنهم حاصلين على اللقاح.

وتوقع زيادة الإقبال السياحي على مصر بعد تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، لافتًا إلى توفير أحد الفنادق بالغردقة لتطعيم الفئات المستهدفة به.

