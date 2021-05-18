تدريبات تأهيلية لرباعي الزمالك

خضع الثلاثي محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزوم، في مران اليوم الثلاثاء.

وتعرض علاء للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من الإصابة بكدمة في الرباط الداخلي للركبة، كما يعاني محمد عبد الغني من الإصابة بالعضلة الضامة.

في الوقت نفسه خاض حميد أحداد المهاجم المغربي تدريبية تأهيلية اليوم للتعافي من إصابة التواء في الكاحل تعرض لها مؤخرا.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.