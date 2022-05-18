وجّهت المطربة نجوى كرم، التهنئة للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الذي حلّ يوم الثلاثاء.

وقالت في رسالة صوتية بعثت بها لبرنامج «مصر جديدة» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «etc»، مساء الثلاثاء، إن عادل إمام مثّل الضحكة المحترمة والمفاجأة الأحلى للجمهور، مشيرة إلى أن الزعيم يظل الذاكرة الجميلة التي لن تُنسى.

وأضافت أن عادل إمام امتلك القدرة على نقل المشاهد من شعور بالحزن إلى الفرحة، واصفة الزعيم بأنه «ملك الضحكة المحترمة».

وعبرت عن خالص حبها وتقديرها لعادل إمام كونه نقل ضحكة صادقة ومشرفة للفن.

