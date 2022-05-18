نجوم السنغال يدعمون إدريسا جاي ضد حملة المثليين

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دعم غير عادي تلقاه النجم السنغالي، إدريسا جاي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على خلفية الحملة الإعلامية الموجه ضده بسبب رفضه خوض مباراة مونبيليه بالدوري الفرنسي بسبب المثليين.

وأعلن المسلم إدريسا جاي، السبت الماضي، رفضه المشاركة في مباراة باريس ضد مونبيليه، والتي انتهت بفوز فريقه 4-0، بالجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء رفض جاي خوض المباراة، نظرًا لارتداء زملائه قميص يحمل ألوان دعم الشذوذ الجنسي، وهو ما رفضه اللاعب بسبب عدم تماشيه مع معتقداته الدينية.

وأعلن ماكي سال رئيس السنغال، دعمه الكامل لنجم منتخب بلاده.. قائلًا:" أدعم إدريسا قناعاته الدينية يجب أن تحترم".

كما نشر نجوم منتخب السنغال وعلى رأسهم، (كاليدو كوليبالي وبونسار وعبده ديالو) وديمبابا رسائل دعم لإدريسا جاي في الحملة المقامة ضده.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي قبل نهايته بعدد من الجولات.