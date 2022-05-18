عبدالمحسن سلامة يتلقى عزاء صلاح منتصر مع أسرته

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حرص الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، على تلقي واجب العزاء بجانب أسرة الراحل صلاح منتصر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر لتقديم واجب العزاء عدد من قيادات مؤسسة الأهرام، بينهم؛ الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الكتاب والصحفيين من زملاء الكاتب الراحل.

وتعرض منتصر لأزمة صحية مفاجئة قبل وفاته الأحد الماضى عن عمر 87 عاما.

وولد صلاح منتصر في دمياط، وهو كاتب وصحفي مصري بارز بجريدة الأهرام، وصاحب عمود يومي بعنوان مجرد رأي.

والتحق بكلية الحقوق ثم قام بالعمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير «مجرد رأي» والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

كان منتصر عضوًا سابقا لمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.