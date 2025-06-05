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أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذه ضربة جوية استهدفت ساحة المستشفى المعمداني في شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية( وفا ) في وقت سابق بأن "طائرات الاحتلال قصفت ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحفيين، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وهم إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، واحمد قلجة".

وأشارت إلى "إصابة الصحفي عماد دلول بجروح وصفت بالحرجة".

وقال جيش الاحتلال إن الغارة استهدفت عنصرا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي، كان ينشط من مركز قيادة داخل ساحة المستشفى في مدينة غزة.

وذكر الاحتلال في بيان: "تواصل التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة استخدام المستشفى لأنشطة إرهابية، مستغلةً السكان المدنيين داخل المستشفى وفي محيطه بشكل وحشي".

وأضاف البيان أن "الجيش اتخذ خطوات لتقليل خطر إصابة المدنيين، من بينها استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

وأكدت مصادر بمستشفيات ناصر والمعمداني والشفاء بغزة، استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ووفقًا لوزارة الصحة، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي حتى الآن 54 ألف شخص.