المفوضية الأوروبية تقدم قرضا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تقديم قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو (5ر9 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي.

وقالت فون دير لاين في كلمة لها ببروكسل "سنواصل الوقوف إلى جانبهم طوال هذه الحرب وعندما يعيدون بناء بلدهم"

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لأراضيها مساعدات مالية بقيمة 1ر4 مليار يورو، إلى جانب المساعدات الانسانية.

كما قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساعدات منفصلة لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو لتمويل مشترياتها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

ويحتاج القرض الإضافي إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. ويستهدف القرض تمويل النفقات العامة للحكومة الأوكرانية وأبواب أخرى للإنفاق.

وتقدر الحكومة الأوكرانية خسائر أوكرانيا من الحرب الروسية بنحو 560 مليار دولار بما في ذلك الخسائر غير المباشرة. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح أوكرانيا قرض عاجل بقيمة 1.4 مليار دولار خلال أبريل الماضي.

وتوقع انكماش الاقتصاد الأوكراني خلال العام الحالي بنسبة 35% بسبب الحرب. كما يقدر صندوق النقد احتياجات أوكرانيا المالية بخمسة مليارات دولار شهريا.