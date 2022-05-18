صعود محدود للبورصة بعد خسائر 3 جلسات

صعدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء بصورة محدودة، بعد 3 جلسات من الخسائر، وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3%، ووصل إلى مستوى 10468 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيس يوم الثلاثاء، بنسبة 0.2%، ووصل إلى مستوى 10439 نقطة.

كما هبطت المؤشر الرئيسي يوم الإثنين، بنسبة 0.7% ووصل إلى مستوى 10462 نقطة.

وبدأت البورصة المصرية الأسبوع، يوم الأحد، على تراجع ملحوظ، إذ خسر مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 1.4%، ووصل إلى مستوى 10534 نقطة.

وخسرت البورصة المصرية الأسبوع الماضي أكثر من 3%، إذ تراجع المؤشر الرئيسي خلال كل الجلسات بنسبة 3.3%، وفق تقرير البورصة الأسبوعي.