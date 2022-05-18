جنايات المحلة: المؤبد لمتهم ونجله اعتديا على مزارع وأحدثا به عاهة مستديمة

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بالسجن المؤبد لمتهم ونجله في قضية الاعتداء على مزارع بالضرب باستخدام شوم وبلطة والتسبب له في حدوث عاهه مستديمة، وإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالحوض والقدم، بقرية دمرو التابعة لمركز المحلة.

وتعود أحداث الواقعة، إلى العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بقيام أب ونجله بالاعتداء على مزارع يدعى "علي عبدالغفور عبد الحليم - ٤٥ سنة"، والترصد له عقب خروجه من المسجد وضربه بالشوم والبلطجة، ما تسبب له في حدوث كسور ونزيف وعاهة مستديمة؛ بسبب خلافات سابقة بينهم على بناء منزل على قطعة أرض مجاورة للمتهمين بقرية دمرو.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى العام، لتلقى العلاج اللازم.

وكشف التقرير الطبي أنه مصاب بنزيف فى المخ، وكسر بالحوض والقدم اليسرى والكتف، ما تسبب في حدوث عاهة مستديمة.

وبتقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين، وقررت النيابة حبسهما، ثم أحيلا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.