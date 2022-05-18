استقبلت مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، وفد من دولة صربي يضم عدد من الهيئات السياسية، والدينية، والسياحية، والإعلامية، لزيارة مدن شرم الشيخ، دهب ، وسانت كاترين على مدار 6أيام. وذلك تلبية لدعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال زياره لدولة صربيا في يوليو الماضي.

وتأتي الزيارة شهر في إطار جهود محافظ جنوب سيناء فى تدعيم أواصر الصداقة بين البلدين، وفتح أسواق سياحية جديدة، وزيادة أفاق التعاون في عدد من المجالات السياحية والثقافية والرياضة.

وأعدت محافظة جنوب سيناء برنامجًا سياحيًا، وثقافيًا وترفيهيًا للضيوف للتعرف على المقومات السياحية بالمدن السياحية بالمحافظة، لتبادل وتنشيط السياحة بين البلدين.

وانطلق البرنامج السياحي اليوم بزيارة عرض الدولفين، وكهف الملح بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب الوفد عن سعادتهم واستمتاعهم بالفقرات الفنية، ورعاية واهتمام القائمين على البرنامج .