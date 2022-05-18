فرع جوجل في روسيا يعلن الإفلاس

يعتزم الفرع الروسي لشركة «جوجل» التقدم إلى محكمة التحكيم بطلب للاعتراف بإفلاسها، وجاء ذلك بحسب ما نشرته الشركة اليوم الأربعاء، ونقلته وسائل إعلام روسية.

وجاء في بيان صدر عن الفرع الروسي لشركة «جوجل»، اليوم الأربعاء، إن «الشركة تتوقع إفلاسها واستحالة الوفاء بالتزاماتها المالية، اعتبارا من 22 مارس 2022».

وفي الوقت الحالي، فرضت المحكمة الروسية على شركة «جوجل» غرامة مبيعات تجاوزت 7.2 مليار روبل، بناء على مطالبات من هيئة الرقابة «روسكومنادزور»، والتي كان على الشركة سدادها قبل 19 مارس 2022.

وفي مايو الماضي، فُتحت قضية جديدة ضد «جوجل»، وغرمت الشركة أكثر من مرة من قبل المحكمة الروسية؛ لعدم حذف محتوى محظور في روسيا على مواقعها، بما في ذلك على «يوتيوب».