تحتفل عدد من المتاحف باليوم العالمي للمتاحف، وذلك من خلال عرض قطع أثرية مختلفة ومهمة للزائرين خلال هذه الفترة، وهم كالتالي:

- متحف الوادي الجديد:

تنظيم معرض عن الكتابة يضم مجموعة من الاوستراكات من عصور أثرية مختلفة عليها كتابات من الأدب المصري القديم والمعاملات اليومية، بالإضافة إلى ندوة عن تاريخ الكتابة في مصر وورشة عمل عن الفخار وتراث الواحات، وجولات إرشادية للزوار.

- متحف النوبة:

تنظيم معرض فني لطلاب كلية الأثار جامعة أسوان، بالإضافة إلى ورش تعليمية للزوار.

- متحف قصر المنيل:

تنظيم معرض مؤقت يضم مجموعة من القطع الأثرية من مقتنيات القصر تحت عنوان: "القوة الناعمة" منها لوحة زيتية للأميرة أمينة هانم إلهامي والدة الأمير محمد على وبعض من إكسسوارات الشعر وإبريق من الفضة وآخر من البورسلين المطعم بالفضة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة تحت عنوان "قصر المنيل الزمان والمكان" تتناول تاريخ القصر.

كما سيتم إلقاء محاضرة بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة عن النباتات الطبية العطرية عند قدماء المصريين"، وورش حرف تراثية للسيدات لتصنيع الحلى، بالإضافة إلى عدد من الورش التعليمية للأطفال وجولات إرشادية للزوار.

- متحف جاير اندرسون:

تنظيم معرض عن الأخشاب وجماليات الزخارف في التراث الإسلامي يضم عدد من القطع المصنوعة من الخشب من مختلف العصور، بالإضافة إلى ورش حرفية للسيدات عن فنون الزخارف على الأعمال الخشبية، وورش تعليمية للأطفال عن تصنيع العرائس بطريقة إعادة التدوير وأخرى لتعليم الخط العربي. كما سيتم تنظيم جولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين وشرح تاريخ المتحف ومقتنياته، مع عرض منتجات ورشة مكرمية لمحاربي السرطان.

- متحف المركبات الملكية:

تنظيم معرض عن رحلة العربة "شرابان "يستعرض خلاله الأحداث التي شاركت فيها هذه العربة وهي عبارة عن عربة كبيرة مكشوفة كانت مخصصة لرحلات الأسرة المالكة، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية عن المتاحف ودورها في المجتمع، وعن متحف المركبات وأسباب بنائه ووظيفة كل عربة معروضة به، كما سيتم تنظيم وورش فنية عن الحلى والإكسسوار الخاص بالأحصنة، وجولات إرشادية الزوار من كل الفئات.

- متحف الشرطة:

تنظيم معرض عن السفن في مصر القديمة يضم 15 نموذجا لمركب من العصور المصرية القديمة، و5 لوحات توضيحية عن كيفية بناء السفن في مصر القديمة، بالإضافة إلى 2 ديوراما عن رحلة أبيدوس (عيد الأوبت).

كما سيتم تنظيم ورش عمل عن كيفية صناعة السفن في مصر القديمة، والرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال، وجولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين لشرح المتحف.

- متحف المجوهرات الملكية:

تنظيم مجموعة من ورش العمل عن الحلى وصناعة الجلد، وورش تعليمية للأطفال لتعليمهم بعض المهارات الفنية، وجولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين لشرح المتحف ومقتنياته.

- متحف رشيد الوطني:

تنظيم معر ض وندوة تحت عنوان: "حكاية متحف وقصة شعب" يضم مجموعة من الصور الأرشيفية عن تاريخ مدينة ومتحف رشيد.

- متحف شرم الشيخ:

سيقوم بوضع شجرة من الشجر الذي ينمو طبيعيا بجنوب سيناء فقط دون غيرها من المناطق، يوضع عليها صور فتوغرافية لكل متاحف الآثار المفتوحة للزيارة في مصر مبين عليها اسم المتحف ومكانه وتاريخ افتتاحه باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى صور لبعض المتاحف بالدول العربية والأجنبية كنوع من ربط البيئة المحيطة بموقع المتحف، بالإضافة إلى تصوير مقطع فيديو صغير لهذا الحدث على أن يتم بثه عبر صفحة المتحف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

- متحف بور سعيد:

بث فيديو مصور لمجموعة من القطع الأثرية تحت عنوان: "تنيس وآثارها" والتى تعد أقرب منطقة أثرية لمنطقة بورسعيد، وبثه على صفحة المتحف الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك).

- متحف التحنيط:

تنظيم جولات إرشادية للزائرين، وورشة فنية للأطفال عن الرسم علي ورق البردي، بالإضافة إلى تنظيم جولة إرشادية بالمتحف لمجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وتقديم مجموعة من الفقرات الترفيهية.

- متحف الموزاييك:

تنظيم ورشة عمل فنية عن الفسيفساء وعدد من الجولات الإرشادية.

- متحف التمساح:

تنظيم جولات إرشادية وعدد من الورش الفنية بالتنسيق مع قصر ثقافة كوم أمبو وتدريب بعض الأطفال على رسم بعض الكلمات باللغة المصرية القديمة مع عمل نماذج للمعبود سوبك بهيئاته المختلفة، وتنظيم ندوة تثقيفية عن دور المتحف المجتمعي ولرفع الوعي الأثري والثقافي لدى النشء، بالإضافة إلى تقديم بعض الفقرات الفنية بالتنسيق مع قصر الثقافة.

- متحف الإسماعيلية:

تنظيم برنامج تحت عنوان "أصل الحكاية" يستعرض تاريخ الموزاييك في مصر مسترشدا بأشهر لوحة موزاييك في مصر والمعروضة بالمتحف، بالإضافة إلى تنظيم جولات إرشادية للزوار، ورشة فنية يشارك فيها الزوار عن طريق كتابة أسمائهم بالهيروغليفية على ورق البردي، وورشة رسم وتلوين للأطفال لبعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف. كما سيتم تقديم عرض مسرحي للعرائس.

- متحف ركن حلوان:

تنظيم ورشة طباعة لزخارف مصرية قديمة على كارت معايدة على شكل شعار المتحف للأطفال وجولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين.