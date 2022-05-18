كشفت تقارير صحفية إسبانية عن جاهزية محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت شبكة كادينا سير الإسبانية أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول متفائل بوجود نجومه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ومن بينهم محمد صلاح.

وذكرت: "قبل عشرة أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، تتراكم مشاكل ليفربول، بعد انضمام اللاعب جو جوميز لقائمة المصابين، بإصابته بالتواء في الكاحل، خلال مشاركته في مباراة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي".

وأضاف التقرير: "دقت الإنذارات في صفوف الفريق الإنجليزي، عندما سقط نجمهم محمد صلاح في نهائي كأس الاتحاد ضد تشيلسي، وشهر بانزعاجات في الفخذ، وكانت هناك تكهنات حول احتمالية غيابه عن نهائي دوري الأبطال، لكنه خرج بنفسه ليبدد تلك الشكوك، وقال (بالطبع سألعب ضد ريال مدريد)".

وتابعت الإذاعة الإسبانية المعروفة: "المصري الذي تم استبداله في نهائي 2018 ضد ريال مدريد بعد التحام مع سيرجيو راموس، كان صريحا بعد إقصاء فياريال هذا الموسم، وأبدى رغبته في تكرار مواجهة الفريق الملكي".

وواصلت: "أيضًا تعرض المدافع الهولندي فيرجل فان دايك لإصابة خلال لقاء تشيلسي، بسبب مشكلة في العضلات، وهذا ما جعل مسئولو ريال مدريد أن يتساءلون عن مدى جاهزية ثنائي الريدز، خصوصًا أنهم خارج تدريبات فريقهم، قبل 10 أيام من موعد المباراة النهائية".

وأكملت: "الأمر كان يثير القلق بشكل أكبر، بعدما غاب الثنائي عن مباراة ساوثهامبتون في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، لكن كلوب أكد أنه سيتمكن من الاعتماد عليهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع وجود آمال في إمكانية لحاقهما بمباراة وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج".

واقتبست الشبكة الإسبانية تصريحات أدلى بها يورجن كلوب، وقال فيها: "لا شك في أنهم سيكونان جاهزان وفي حالة مثالية لمواجهة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا. نحن إيجابيون للغاية ولا شك لدينا في ذلك".

كما أكد كلوب جاهزية لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، والذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة أستون فيلا، وتسببت في غيابه عن مواجهتي تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد وساوثهامبتون بالبريميرليج.

من جهتها، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية: "هناك ثلاثة لاعبين أساسيين يعانون من الإصابة في ليفربول، لكنهم جاهزين لخوض نهائي دوري الأبطال، حيث قال كلوب عن فابينيو إنه يتقدم بشكل جيد للغاية، لكنه لن يلعب حتى مواجهة ريال مدريد، فيما سيكون صلاح وفان دايك قادران على المشاركة في آخر مباريات الدوري الإنجليزي، وموقف آمن من لقاء ريال مدريد، إن لم يتعرضا لأي انتكاسة، وإذ حدث ذلك سيكون هندرسون أو كيتا ودييجو جوتا وماتيب بدائلهم المحتملة.