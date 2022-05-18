ضبط شخص ظهر في فيديو على فيسبوك وهو يتعدى على كلب داخل شقته: أحدث أضرارا بالمنزل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على كلب داخل الشقة محل سكنه.

بفحص الفيديو تم تحديد الشخص المشار إليه في مقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وله معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبسؤاله قرر امتلاكه كلبين، وأقر بالتعدي على أحدهما لإحداثه أضرار بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.