واقعة سرقة تقود الأمن لضبط أفراد عصابة تتاجر في العملات الأجنبية بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قاد بلاغ تلقته الشرطة بشأن واقعة سرقة، الأجهزة الأمنية في القاهرة لضبط أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بأنه عقب ركنه السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج الباب الخلفي للسيارة وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالي من داخلها.

ومن خلال استخدام الوسائل التقنية والفنية تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية شخصين من المتهمين بارتكاب واقعة السرقة، وتبين استخدامهم سيارة مثبت عليها لوحات معدنية «محددة» وبالكشف الفنى عليها تبين أنها خاصة بسيارة أُخرى مُبلغ بسرقة لوحاتها.

كما تبين أن واقعة السرقة المشار إليها لم تكن الأولى للمتهمين، حيث اكتشفت الأجهزة تنفيذهم لواقعة أخرى بذات الأسلوب سرقوا خلالها مبلغ مالي «عملة أجنبية» وجهاز لاب توب من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بذات الأسلوب حال توقفها بدائرة القسم.

وبتتبع السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعتي السرقة تم التوصل إلى أنها ملك أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» - مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه «له معلومات جنائية».

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهمين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتي السرقة وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية من إحدى السيارات المتوقفة بدائرة قسم شرطة البساتين وتثبيتها على السيارة في ارتكاب الواقعتين.

وأقرا بتخلصهما من اللوحات المعدنية المسروقة بإلقائها بنهر النيل بالجيزة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعتين بمحيط سكنهما وسيارة أخرى وجزء من المبالغ المالي حصيلة واقعة السرقة الثانية والمبلغ المالي وجهاز لاب توب حصيلة واقعة السرقة الأولى، وأقرا بشرائهما السيارة الثانية وكذا إنفاقهما جزء من المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية من متحصلات واقعة السرقة الثانية وتخلصهما من جهاز "اللاب توب" حصيلة واقعة السرقة الثانية بإلقائه بالطريق العام.

بمناقشة المتهمين عن باقي المبلغ المالي عملة «أجنبية» أقرا بتغييرهما باقي المبلغ المالي إلى عملة "محلية" عن طريق عملائهما 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» مقيمون بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية ملك اثنين منهم بدائرة قسم شرطة المعادي، وعُثر بداخل السيارة على مبالغ مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه وعملات أجنبية متنوعة.

بمواجهة المتهمين أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.