تعليم الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن المديرية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، للفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ يوم السبت القادم الموافق العشرين من مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق الخامس والعشرين من نفس الشهر.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 90496 طالبًا وطالبة في 408 لجان، فيما يؤدي 1978 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.

وقال "حسن"، إن جميع الإدارات التعليمية قد أتمت الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة المحلية الإعدادية، مؤكدًا حتمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالغربية.

كما أنه تم التشديد على عدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة، أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أيضاً، أنه تم التشديد على جميع رؤساء اللجان خلال الاجتماع الذ عقده أمس بمسرح المديرية مع رؤساء ومراقبي اللجان، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، مع ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، والتشديد على منع الخروج لأي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، على الجهود التي يبذلها لدعم التعليم بالغربية، وتوجيهاته لرؤساء مجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية والشرطية بتقديم كامل العون والمساعدة لتعليم الغربية، خلال فترة سير الامتحانات وحتى نهايتها بإذن الله، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

كما قدم وكيل الوزارة، الشكر أيضًا لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية على الجهود التي يتم بذلها بلجان المدارس التي سيعقد بها الامتحان، وحسن التنظيم والمتابعة والإشراف، لخروج الامتحانات بالصورة الجيدة اللائقة، ولخدمة الطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية.