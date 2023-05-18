الصحة العالمية تقترح استبعاد سلالة منشأ كورونا في اللقاحات الجديدة

قالت اللجنة الاستشارية للقاحات بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن الاعتماد الجاري للقاحات المضادة لكوفيد-19 يجب أن يتخلى عن سلالة منشأ الفيروس، ويستهدف بدلا من ذلك، السلالات المهيمنة في الوقت الراهن.



وقالت اللجنة: "على الرغم من الحماية من الإصابة بمرض عضال، تظل الحماية من أمراض مصحوبة بأعراض، حماية محدودة وأقل ديمومة".



وأضافت أن "التركيبات الجديدة من لقاحات كوفيد-19 تحتاج إلى تعزيز الحماية ضد الأمراض المصحوبة بأعراض".



وتعد سلالات الفيروس "إكس بي بي.1" هي الأكثر انتشارا في العالم في الوقت الراهن. وكل هذه السلالات مشتقة من المتحور أوميكرون.



وقال المتخصصون إنه "بدءا من مايو عام 2023، تهيمن سلالات إكس بي بي.1 على انتشار مرض سارس كوف-2 عالميا".



وأوصت اللجنة باستخدام واحدة من تركيبات إكس بي بي.1 لتحقيق مناعة أفضل.



ووافق البعض حاليا على لقاحات لا تزال تشتمل على سلالة الفيروس التي تم رصدها في بداية الجائحة، لكن اللجنة قالت إن ذلك "الفيروس" لم يعد يمثل حالات إصابة ولا يشكل فعالية كبيرة ضد سلالات إكس بي بي.



وأكدت اللجنة أنه نتيجة لذلك، يجب أن تبتعد اللقاحات القادمة عن أن تشتمل على الفيروس القديم.