شركة مياه الشرب بالشرقية تنظم قافلة مائية في منيا القمح

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن الإدارة العامة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة انتهت من تنظيم قافلة مائية للأهالي بقرية المعالي التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح؛ وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أن القافلة استهدفت كذلك تعريف الأهالي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، فيما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة، بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم، وتنظيم ألعاب ترفيهية استهدفت 400 طفل وطفلة من مختلف الأعمار.



