ضبط 92 ألف علبة كرتونية لمنتجات أدوية ومبيدات زراعية بدون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 92 ألف علبة كرتونية لمنتجات أدوية ومبيدات زراعية وأدوات منزلية بدون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة طباعة مالكة مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة- العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على (92000 علبة كرتونية لمنتجات أدوية ومبيدات زراعية وأدوات منزلية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالكة المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.