تظاهرات كبيرة في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى

انطلقت تظاهرات كبيرة مساء اليوم السبت، في تل أبيب للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل لصفقة لتبادل الأسرى.

وقال مراسل فضائية «العربي»، إن «عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ونحو 50 منطقة للمطالبة بصفقة تبادل»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

واتهمت عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإفشال مفاوضات الرامية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة وتبادل أسرى مع حركة حماس.

واعتبرت العائلات في بيان، أن توسيع الهجوم البري في إطار الحرب الإسرائيلية على غزة، ليشمل مدينة رفح، يعني «التخلي عن حياة الأسرى» الذين لا يزالون على قيد الحياة في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته العائلات، بمشاركة مئات الناشطين قرب مقر وزارة الحرب في تل أبيب، تمهيدا لاحتجاجات واسعة انطلقت الليلة، لمطالبة بحل الحكومة والإفراج عن الأسرى.

وقالت قريبة أحد المحتجزين في غزة إن «مجرد الدخول إلى رفح يعرض حياة الرهائن والتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إعادتهم للخطر».

وأضافت: «حكومة نتنياهو لا تستطيع الادعاء بعد الآن بأن أهداف الحرب – إعادة الرهائن وتدمير حماس – تتقاطع إحداها مع الأخرى. المعنى واضح: الأهداف تتناقض مع بعضها البعض، وتوسيع العملية في رفح يعني التخلي عن الرهائن الأحياء».

وبالتوازي مع المؤتمر الصحفي، تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة رحوبوت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الموساد الأسبق داني باتوم، شارك بالمظاهرة، وخطب فيها قائلا: «رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمنع عمدا إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب، لأن ذلك يعرض حكومته للخطر».