مدافع أرسنال: مصير لقب البريميرليج في أيدي فريق وست هام

أكد مدافع أرسنال جابرييل ماجالهاييس، أن فريقه ما يزال يؤمن بفرصة في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل المباراة الأخيرة أمام إيفرتون مساء الأحد.

ويحتاج أرسنال للفوز على إيفرتون، مقابل تعثر مانشستر سيتي في التوقيت ذاته أمام وست هام، من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ العام 2004.

وقال ماجالهاييس في تصريحات لموقع آرسنال: "ما يزال هناك إيمان.. نحن جاهزون للمباراة الأخيرة. لقد استعددنا جيدًا هذا الأسبوع ونحن مستعدون للذهاب للمباراة الأخيرة والفوز ومعرفة ما سيحدث. في كرة القدم، أي شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف: "كل شيء طبيعي ونستعد كما نفعل في كل مباراة. مع كل ما فعلناه هذا العام وكل الدعم الذي حصلنا عليه، نحن سعداء للغاية”.

من ناحية ثانية، أشاد جابرييل بقدرات الإسباني دافيد رايا، الذي ضمن الفوز بجائزة القفاز الذهبي المقدمة لأفضل حارس في الدوري الإنجليزي.

وتابع: "بالطبع دافيد لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. نحن سعداء جدًا بوجوده هنا ويسعدنا أنه انضم للنادي وقام بعمل رائع".

وأردف: "لقد غيرنا الطريقة التي نلعب بها إلى حد ما، لكن مع آرون رامسديل كنا نلعب بهذه الطريقة بالفعل، لذا فإن التغييرات مجرد أشياء صغيرة حقًا".