نائب رئيس جامعة بنها تواصل تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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تواصل الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولاتها التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.



واستهلت الدكتورة جيهان عبدالهادي جولتها بتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق، رافقها خلالها الدكتور رضا عبدالحليم عميد الكلية.



كما تفقدت نائب رئيس الجامعة الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ورافقها خلالها الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



واطمأنت الدكتورة جيهان عبدالهادي على سير أعمال الامتحانات والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، كما أجرت حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.



وأكدت نائب رئيس الجامعة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها بكليات الجامعة وذلك نتيجة الإجراءات المنظمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات.