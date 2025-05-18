فيتنام: لا نسمح باستخدام البلاد كنقطة عبور للتهرب من الضرائب

قال نائب رئيس إدارة الجمارك في فيتنام، أو آن توان في اجتماع مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن فيتنام لا تسمح باستخدام البلاد كنقطة عبور للتهرب من الضرائب، طبقا لمنشور تم نشره على الموقع الإلكتروني لحكومة الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وأضاف المنشور أن حكومة فيتنام ستفحص مشروعات استثمارية تظهر علامات على بساطة المعالجة، بدون تحقيق قيمة مضافة مع تشجيع المشروعات عالية التقنية وضمان استيفائها لمعايير منشأ المنتج، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وسيشدد مسئولو الجمارك من الرقابة على شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستورد مواد من دول ثالثة للكشف عن عمليات الاحتيال في الوقت المناسب.

وطلب مسئولون فيتناميون من أمريكا مشاركة بيانات مثل قائمة الشركات والسلع التي شهدت تغييرا مفاجئا في أنشطة التجارة حتى يتمكن الجانبان من المراقبة وتبادل المعلومات.

وتابع المنشور أن فيتنام وأمريكا تتطلعان للتوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل البيانات في الوقت الفعلي لمنع عمليات الاحتيال.