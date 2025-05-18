فون دير لاين وفانس وميلوني يعتزمون اللقاء في روما لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

من المقرر أن تستضيف العاصمة الإيطالية، روما، اجتماعا رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأحد، في أعقاب مراسم التنصيب الرسمية للبابا ليو الرابع عشر.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان صدر قبل موعد الاجتماع بفترة وجيزة ، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، سيعقدون اجتماعا الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) في قصر كيجي، المقر الرسمي لميلوني في وسط روما.

ومن المقرر أن ينصب التركيز الأساسي للمحادثات على العلاقات المتوترة عبر الأطلسي، بعدما أشعلت إجراءات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من التوتر، وكان الاتحاد الأوروبي من بين المشمولين بهذه الرسوم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أشار إلى استعداده للرد بفرض رسوم جمركية مماثلة في حال فشل المفاوضات.

وإلى جانب قضايا التجارة، من المتوقع أيضا أن تحظى القضايا الجيوسياسية الأوسع – وعلى رأسها الحرب الروسية على أوكرانيا – بحضور بارز في المناقشات الثلاثية.

وكانت أورسولا فون دير لاين، وجيه دي فانس، وجورجا ميلوني من بين العديد من الشخصيات الدولية البارزة التي شاركت في قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في وقت سابق اليوم في الفاتيكان.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس من بين الحضور أيضا، وكان قد عقد لقاء خاصا مع ميلوني أمس السبت.



