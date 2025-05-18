الجامعة العربية: لا شرعية لأي حكومة موازية في السودان

أكد السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية التي عُقدت في بغداد توصّلت إلى توافق كامل بشأن الملف السوداني، حيث تضمّن البيان الختامي دعمًا صريحًا لمؤسسات الدولة السودانية، ورفضًا قاطعًا لأي محاولات لتشكيل حكومة موازية، مشددًا على أن هذه المسألة تحظى بإجماع عربي نظرًا لما تمثّله من تهديد خطير لوحدة السودان.

وأشار رشدي، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن البيان شدّد أيضًا على أهمية دعم السودان في الحفاظ على مؤسساته الوطنية من الانهيار، وتعزيز فرص الحل السياسي من خلال تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومنتخبة. ولفت إلى أن القمة سبقتها جهود تحضيرية مكثفة، أسفرت عن بلورة رؤية عربية موحّدة تجاه هذا الملف المعقّد.

وأكد رشدي أن الأزمة السودانية تمثّل مصدر قلق بالغ للجامعة العربية، وأن ما تم الاتفاق عليه خلال القمة يعبّر عن موقف عربي مشترك داعم لوحدة السودان واستقراره، ورافض لأي انقسامات أو مشاريع بديلة تهدد بتفتيت الدولة.