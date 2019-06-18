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الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات عن خطط غربية للقيام بهجمات سيبرانية على روسيا

أ.ش.أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:41 ص

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أن الاستخبارات الروسية لديها معلومات حول خطط الغرب لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.

وقال ناريشكين للصحفيين اليوم الثلاثاء ،على هامش الاجتماع الدولي العاشر لكبار مسئولي الشئون الأمنية لدول العالم : " لدينا معلومات عن خطط ونوايا لتنفيذ مثل هذه الهجمات، ونحن نبلغ سلطاتنا بذلك"، مضيفا: "إن الغرب يستخدم أساليب الحروب الهجينة أيضا لمنع تطور التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين".

كان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد أشار أمس الاثنين إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الروسية.


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