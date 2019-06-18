زيلنسكي يدعو إلى انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي والناتو

قبل لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال زيلنسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية بالفعل، وترغب في الاندماج الأوروبي، الذي يمثل أكبر رغبة لشعبنا... إلا أننا نرى أنه يتعين علينا تقديم نتائج مقنعة حتى يمكننا الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية والقانونية والجمركية والرقمية المشتركة في الاتحاد الأوروبي".

وعن توسيع الناتو، قال زيلنسكي للصحيفة إن الناتو أثبت جدارة كأداة فعالة لضمان الأمن في المنطقة، مضيفا أن أوكرانيا ستعلن رسميا مساعيها الانضمام للناتو، وقال: "أريد في المقام الأول تطبيق معايير الناتو في القوات المسلحة الأوكرانية. أوكرانيا شريك جدير بالثقة في الناتو، ويمكننا في المستقبل أن نصبح شريكا موثوقا في الحلف".