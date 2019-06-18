موسكو تعرب عن قلقها حيال قرار واشنطن بزيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها تجاه الخطط الأمريكية الخاصة بزيادة قواتها في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر الصدام في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية الروسي، سيرغي ريابكوف ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن قرارا واشنطن بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط يعد استفزازا عسكريا، مطالبة الولايات المتحدة بالتخلي عن خطتها إذا أرادت تجنب الحرب مع إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت ـ في وقت سابق اليوم ـ إرسال حوالي 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية عن وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، قوله - في بيان - إنه "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية سمحت لنحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط".