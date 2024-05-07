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تحدث عمر النمساوي قائد فريق نهضة بركان المغربي، عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان على ملعب البلدي ببركان، يوم الأحد القادم، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فيما ستقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 19 مايو الجاري.

وقال النمساوي في تصريحات تليفزيونية: «مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية على نهضة بركان؛ نظرا لخبرات الفريق الأبيض الإفريقية الكبيرة واللاعبين المميزين لديهم».

وأضاف: «نهضة بركان يملك لاعبين مميزين أيضا، ولكن أصغر سنا من نسخة 2019».

وأتم: «الزمالك لايملك نجم واحد بل منظومة جماعية مميزة، لكني أرى أن سامسون أكينيولا هو لاعب مميز للغاية.. وكذلك سيف الجزيري».