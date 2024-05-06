قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إن «عدد المسجلين على المنصة الخاصة بمبادرة استيراد المصريين بالخارج بلغ 589 ألفًا و723 مواطنًا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «أوامر الدفع الصادرة حتى اللحظة بلغت مليارًا و975 مليون دولار»، مشيرة إلى أن «إجمالي التحويلات للبنك المركزي بلغ حتى اللحظة 800 مليون دولار».

ولفتت إلى أن الأراضي المصرية وصل إليها 29 ألفًا و634 سيارة ضمن المبادرة، متوقعة وصول في حدود 250 ألف سيارة، خاصة أن عدد الذين سددوا الرسوم حتى اللحظة بلغ 261 ألفًا.

وذكرت أن «المصريين في ليبيا ناشدوا الوزارة إتاحة وسيلة أخرى لتحويل الأموال»، قائلة إن مجلس الوزراء قررت اعتماد وسائل بدلية للتحويل في دول النزاعات.

وناشدت الذين يواجهون مشكلات في التحويل تقديم شكوى على التطبيق الخاص بالمبادرة، مؤكدة أن الوزارة ستتعامل معها بالتعاون مع البنك المركزي.

وأكملت: «هناك 5 أو 6 وسائل وافقنا عليها للتعامل مع المشكلات في التحويل البنكي، إما عن طريق شركات الصرافة أو آليات التحويل النقدي المعروفة، أو تسجيل النقود على جواز السفر في المطار».

https://youtu.be/_zGDurGPWTk