«القاهرة» تناشد أصحاب مدابغ سور مجرى العيون سرعة الإخلاء منعا لـ«التعامل الجبرى»

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أحمد فؤاد، إن أعمال إزالة المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون جارية، مشددا على ضرورة سرعة تسليم وإخلاء المدابغ الخاصة بهم منعا من الإخلاء الجبرى وإيقاف صرف التعويضات المقررة، مناشدا أصحاب المدابغ بسرعة التسليم.

وأكد فؤاد، لـ«الشروق»، أمس؛ ضرورة إزالة المبانى داخل المنطقة بالكامل، للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير المنطقة، موضحا أن المحافظة انتهت من هدم عدد من المدابغ التى تقدمت بأوراقها وفقا للمهلة التى حددتها محافظة القاهرة وتم تعويض أصحابها ماليا أو بوحدة بمدينة الروبيكى، وكذا أصحاب الأنشطة التجارية، وفقا للخطة الزمنية الموضوع لهدم المدابغ بمصر القديمة.

وأشار فؤاد، إلى أنه سيتم البدء فى أعمال تطوير المنطقة عقب إخلائها تماما، ضمن المشروع القومى لإزالة ونقل وتطوير منطقة الدابغ بسور مجرى العيون، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة ستضطر للتعامل بالقوة مع أصحاب المدابغ التى تم تعويضهم، ولم يسلموا المدابغ الخاصة بهم.

ولفت فؤاد، إلى أنه عقب إخلاء المدابغ يتم قطع المرافق عنها وهدمها على الفور، مشيرا إلى أنه يتم نقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية بمدينة بدر ضمن خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة.

وأكد فؤاد، أن هناك حملات إزالة يومية لاستكمال خطة التطوير، وأن أعمال الهدم وأعمال الإزالة على وشك الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة بإجمالى 156 مدبغة، ليعقبها البدء الفعلى فى تنفيذ خطة التطوير التى تم وضعها من الدولة وفقا للجهات المعنية من «وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، ووزارة الأثار، وصندوق تطوير العشوائيات»، ونقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى بمدينة بدر.

يذكر أن مخطط تطوير منطقة سور مجرى العيون يأتى ضمن تطوير مشروع متكامل لمنطقتى مجرى العيون والفسطاط، مشيرا إلى أن هناك مقترحات لإعادة توظيف سور مجرى العيون كمتحف للمنشآت المائية، وإقامة منطقة خدمات وممشى متميز.