رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير دودوما للإعداد لزيارة رئيس البرلمان التنزاني للجامعة

استقبل رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، اليوم الثلاثاء، السفير عيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة؛ للإعداد لزيارة رئيس البرلمان التنزاني لجامعة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، والتي ستتضمن زيارة كليات الهندسة والطب والزراعة فضلاً عن زيارة محطة البحوث الزراعية والإرشادية التابعة للجامعة، ومناقشة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة دار السلام التنزانية للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية المختلفة.

وأكد الكردي - حسبما أفاد بيان لجامعة الإسكندرية - أن العلاقات المصرية التنزانية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الحالية تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واعتبار هذا العام هو عام أفريقيا.

وأعلن أن عدد الطلاب من الدول الإفريقية الذين تقدموا بطلبات للحصول على منح دول حوض النيل من جامعة الإسكندرية بلغ 950 طالب، مشيرا إلى أنه سيتم قبول 50 طالبا منهم مما يدل على نجاح هذا البرنامج والإقبال الشديد عليه، على أن يكونوا ممثلين لكافة الدول الأفريقية.

وقدم السفير التنزانى خلال الزيارة بيان بالطلاب الراغبين في دراسة الماجستير من خلال المنح التي تقدمها جامعة الإسكندرية للدول الأفريقية، وعددهم 20 طالبا، ونقل رغبة رئيس البرلمان التنزاني لزيارة جامعة الإسكندرية تحديدا نظرا لدورها الرائد واسهامتها في الدول الأفريقية.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.