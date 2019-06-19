بوليفيا تستهدف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب في بيرو

قال وزير الطاقة والمناجم البوليفي "فرانشيسكو إيسموديس" إن بلاده تأمل في تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي عبر مشروع خط أنابيب يقام في بيرو، حيث ينقل الغاز البوليفي إلى ميناء "إيلو"، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيستشن" البيروفيه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بوليفيا وبيرو تبحثان إمكانية ربط بوليفيا بخط أنابيب الغاز المنتظر في بيرو بمجرد الانتهاء من مده، مضيفة أن بوليفيا تأمل في وصول إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الخارجية، رغم إمكانية استخدام هذا الغاز في مصنع للبتروكيماويات سيقام في المستقبل في بيرو.

ومن المقرر أن تجري الحكومتان البوليفية والبيروفيه محادثات جديدة بشأن المشروع خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن بوليفيا تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي يزيد عن 8ر24 تريليون قدم مكعبة، ويعتبر الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد. ويتم تصدير فائض إنتاج الغاز حاليا إلى كل من الأرجنتين والبرازيل عبر خطوط أنابيب. وتتركز أغلب الاحتياطيات في شرق بوليفيا.