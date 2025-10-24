الجزيري: نستعد للسوبر بتركيز شديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد التونسي سيف الدين الجزيري، نجم فريق الزمالك، أن الفوز على ديكيداها كان مهم للغاية لرفع المعنويات لدينا استعدادا للمرحلة المقبلة.

قال الجزيري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "نستعد الفترة الحالية لمباراة البنك الأهلي في الدوري وهي مواجهة مهمة لنا من أجل استعادة الانتصارات من جديد في البطولة المحلية".

وأضاف: "نستعد للسوبر المصري بتركيز شديد وهي بطولة هامة للغاية لنا كلاعبين من أجل إسعاد الجماهير، وجماهير الزمالك دائما تساند اللاعبين في كل الأوقات".

وسجل الجزيري هدف فوز الزمالك على ديكيداها 1-0 في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف من ركلة جزاء كان قد حصل عليها زميله أحمد شريف قبل نهاية الشوط الأول بـست دقائق.

وسبق أن سجل الجزيري أيضا في الفوز الساحق للزمالك على الفريق الصومالي 6-0 في مباراة الذهاب.