كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة عن فوز الممثلة ليا دروكير عن دورها بفيلم "من أجل آدم" من إخراج لورا واندل، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة السنيمائي في دورته الثامنة، بينما حصد جائزة أفضل ممثل، النجم المصري أحمد مالك، عن دوره في فيلم "كولونيا" من إخراج محمد صيام.

وقررت لجنة تحكيم المسابقة منح فيلم "الحج" من إخراج كايال سيمون، تنويه خاص.

وقال الفنان أحمد مالك: "أحب أقول إن أخيرا بعد 8 دورات في مهرجان الجونة، جائزة أفضل ممثل تذهب لممثل مصري".

وتابع مالك قائلا: "من وأنا طفل تربيت في هذه الصناعة، وفخور أني جزء منها. التمثيل اختارني، كان أول حب لي وسيظل حبي ليه هو شغفي الأول والأخير، وأعتقد أن جائزة اليوم تؤكد أن هذا الحب لم يكن طرف واحد. أشكر فريق العمل، الذي يتحدث عن الأهل، واليوم أهلي موجودين معي، أشكرهم، حسن أخويا وأمي، وشكرا لبابا".

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريما لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

ترأست النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ترأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وضمت اللجنة أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة ترأسها مهدي فليفل، وشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما ضمت لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم.