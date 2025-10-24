 رئيس وزراء كندا يسحب إعلانًا أثار غضب ترامب ودفعه لإنهاء محادثات التجارة بين البلدين - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:55 م
رئيس وزراء كندا يسحب إعلانًا أثار غضب ترامب ودفعه لإنهاء محادثات التجارة بين البلدين

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 10:31 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد إنهاء "جميع مفاوضات التجارة" مع كندا بسبب إعلان تلفزيوني مولته إحدى المقاطعات الكندية، استخدم عبارات للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان لانتقاد الرسوم الجمركية الأمريكية - مما دفع رئيس وزراء المقاطعة لاحقا لسحب الإعلان.

وجاء إعلان ترامب الذي نشره على موقعه للتواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس، ليزيد من حدة التوتر مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، بعد أن صرح رئيس وزراء كندا مارك كارني بأنه يخطط لمضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله الرسوم الجمركية لترامب.

وقال مسئولون في البيت الأبيض، إن رد فعل ترامب جاء تتويجا لشعور الإدارة الأمريكية بالإحباط طويل الأمد والمحتقن بشأن استراتيجية كندا في محادثات التجارة.


