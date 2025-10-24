أعربت الفنانة رانيا منصور، عن سعادتها بموهبة ابنتها الشابة توانا الجوهري، قائلة: «توانا وجه جميل، بتبدأ رحلتها، وحاسة إن هيبقى لها مستقبل كويس جدًا».

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية عبر «النهار» على هامش فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها توانا بعد أول ظهور لها في مسلسل «كامل العدد» كانت الدافع الرئيسي لاستكمالها مسيرة التمثيل.

وتابعت: «توانا لم تكن قررت التمثيل، لكن بمجرد أن ظهرت وأحبها الناس بهذه الطريقة، شعرنا أن الله يرسم لها الطريق».

من جانبها تحدثت توانا، عن تجربتها في مهرجان الجونة للمرة الثانية، قائلة: «شاركت العام الماضي لكن كنت متوترة قوي ومرعوبة، أما الآن أشعر براحة أكبر، وأنا منبهرة جدًا هذا العام بالمهرجان».

من جهتها، أكدت الفنانة رانيا منصور أن أجواء المهرجان تمثل فرصة رائعة لابنتها للتعلم والاحتكاك بكبار الفنانين في مكان واحد.

وقدمت نصيحة لابنتها، قائلة: «أكتر نصيحة أقدمها لها أن تثق في نفسها، وتتلقى النصيحة من شخص قلبه عليها، لأن الناس ممكن تبالغ جدًا في المدح أو الانتقاد فيأثر عليها سلبًا».